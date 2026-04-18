21 апреля в 14:00 в Самарской Губернской Думе Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культур».

В ходе мероприятия также будут продемонстрированы лучшие работы участников из Самары и Самарской области, которые были присланы на патриотический марафон видеоисторий «Свои герои».

Международный онлайн-мост пройдет в восьмой раз. Он призван служить делу поддержки и развития патриотизма среди детей, передачи семейных историй о братстве и сплоченности народов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. На примере своих прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., юные участники поделятся историей о жизни и подвигах в выступлениях на темы:

- «Фронтовыми дорогами» (боевой путь моего родственника);

- «Все для фронта, все для Победы» (труженики тыла);

- «Блокада в лицах» (о жителях блокадного Ленинграда);

- «Военное детство» (о жизни детей и подростков).

В 2025 году проект библиотеки Международный онлайн-мост «Союз победителей» был признан лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках», автор и куратор проекта – Мария Николаевна Батаева – заведующая отделом читальных залов СОДБ.

