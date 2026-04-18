В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка.
В Самаре проверили готовность к паводку на командно-штабной тренировке в Куйбышевском районе
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске.
Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в Самарской области
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».
Студентки ПГУТИ - серебряные призеры турнира «Футзал - в вузы»
22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.
Лекторий «Музариум» в СОУНБ: состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах»
Температура воздуха 19 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
19 апреля в регионе днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +18°С
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»

21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ

21 апреля в 14:00 в Самарской Губернской Думе Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культур».

В ходе мероприятия также будут продемонстрированы лучшие работы участников из Самары и Самарской области, которые были присланы на патриотический марафон видеоисторий «Свои герои».

Международный онлайн-мост пройдет в восьмой раз. Он призван служить делу поддержки и развития патриотизма среди детей, передачи семейных историй о братстве и сплоченности народов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. На примере своих прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., юные участники поделятся историей о жизни и подвигах в выступлениях на темы:
- «Фронтовыми дорогами» (боевой путь моего родственника);
- «Все для фронта, все для Победы» (труженики тыла);
- «Блокада в лицах» (о жителях блокадного Ленинграда);
- «Военное детство» (о жизни детей и подростков).

В 2025 году проект библиотеки Международный онлайн-мост «Союз победителей» был признан лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках», автор и куратор проекта – Мария Николаевна Батаева – заведующая отделом читальных залов СОДБ.

 

Фото:   минкульт СО

19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
17 апреля 2026, 18:49
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
В ГУ МВД России по Самарской области состоялся традиционный субботник. Сотрудники ведомства оперативно приступили к выполнению работ и, проявив высокую организованность и ответственный подход, успешно выполнили запланированные задачи в установленные сроки
10 апреля 2026, 20:13
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В ГУ МВД России по Самарской области состоялся традиционный субботник. Сотрудники ведомства оперативно приступили к выполнению работ и, проявив высокую... Общество
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
10 апреля 2026, 19:45
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
