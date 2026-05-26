Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым

28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).



Борис Николаевич - историк, археограф, источниковед. Специалист по отечественной истории XVI–XVII вв., истории древнерусских частных архивов и библиотек, истории российского дворянства, генеалогии. Участник «Вологодской программы» – сводного описания книг и документов XVI–XX вв. в музеях Вологодской области, международного проекта по созданию компьютерного «Биографического банка данных Российского государства XIV – начала XVIII вв.» (результаты этой работы опубликованы в Финляндии, в справочнике о российской элите XVII в.) и проекта по созданию «Каталога славяно-русских рукописных книг XVI в., хранящихся в РГАДА» (М., 2005. Т. 1).



На своей лекции он расскажет о ранее неизвестных грамотах самарским воеводам, написанных от имени царя Федора Ивановича, царя Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия II в 1586-1610 гг.

Документы обнаружены в составе родового архива Квашниных-Самариных в Государственном историческом музее. Как оказалось, самарский воевода 1675–1677 гг. А.Н. Квашнин-Самарин вывез из Самары не только свою обширную переписку, но и грамоты к прежним самарским воеводам. Новые материалы способствуют восстановлению ранней истории Самары. По своему значению далеко выходят за рамки местной самарской истории. Являются редкими и ценными источниками по отечественной истории конца XVI – начала XVII в.

