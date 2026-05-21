День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре

На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая. Акции проводятся в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» и федерального проекта «Вода России», отвечающих задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Первым самарские волонтеры — порядка 80 человек — очистили береговую территорию под спуском по ул. Лейтенанта Шмидта. Там же 10 водолазов дайв-центра «Dive Zone Clab» провели подводную уборку. Организатором выступило издание «Самарская газета» совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары.

Уже в стартовый день экоакций в Самаре было собрано более 50 мешков мусора – свыше 3 кубометров пластика, стеклянной тары, металлических предметов, древесных остатков и других посторонних предметов, а всего на утилизацию было направлено более 10 кубометров мусора.

В уборке приняли участие представители Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Весна», Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, Отдела водных ресурсов региона, областной Общественной палаты, администрации Самары, Национального совета по корпоративному волонтерству, территориального управления Росрыболовства, Управления ФСИН России по Самарской области, крупных предприятий и вузов Самары.

На следующей неделе свою акцию «Волга без сетей» запланировало Территориальное управление Росрыболовства. Ее цель — очистить акваторию не только от мусора, но и от запрещенных орудий лова.

Помимо волжских экоакций, в теплом сезоне в Самаре запланирована очистка восьми озер. Также добровольческие инициативы в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» развиваются по нескольким ключевым направлениям, в том числе это высадка деревьев, кустарников, цветов и пр.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

