День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре

В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая. Акции проводятся в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» и федерального проекта «Вода России», отвечающих задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Первым самарские волонтеры — порядка 80 человек — очистили береговую территорию под спуском по ул. Лейтенанта Шмидта. Там же 10 водолазов дайв-центра «Dive Zone Clab» провели подводную уборку. Организатором выступило издание «Самарская газета» совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары.



Уже в стартовый день экоакций в Самаре было собрано более 50 мешков мусора – свыше 3 кубометров пластика, стеклянной тары, металлических предметов, древесных остатков и других посторонних предметов, а всего на утилизацию было направлено более 10 кубометров мусора.



В уборке приняли участие представители Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Весна», Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, Отдела водных ресурсов региона, областной Общественной палаты, администрации Самары, Национального совета по корпоративному волонтерству, территориального управления Росрыболовства, Управления ФСИН России по Самарской области, крупных предприятий и вузов Самары.



На следующей неделе свою акцию «Волга без сетей» запланировало Территориальное управление Росрыболовства. Ее цель — очистить акваторию не только от мусора, но и от запрещенных орудий лова.



Помимо волжских экоакций, в теплом сезоне в Самаре запланирована очистка восьми озер. Также добровольческие инициативы в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» развиваются по нескольким ключевым направлениям, в том числе это высадка деревьев, кустарников, цветов и пр.

Фото: пресс-служба администрации Самары