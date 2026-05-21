«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре

23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Дон Жуан. Новый миф» и «Собака на сене».

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил: «Наш театр участвует в программе «Большие гастроли» уже много лет, но в Самару мы приедем впервые. Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении – «Дон Жуан. Новый миф» Максима Меламедова и «Собака на сене» Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми».

Жан-Батист Мольер, «Дон Жуан. Новый миф, трагикомедия.
Знаменитая комедия Мольера в версии Московского Губернского театра стала притчей о поиске утраченной веры – в небеса, в любовь, в человека. Сценограф Филипп Шейн создал на сцене многоуровневое пространство, центром которой стала полуразрушенная колокольня церкви – символ веры, которую рано или поздно предстоит восстановить, обрести заново. Но удастся ли это Дон Жуану?

Продолжительность спектакля – 2 часа, спектакль идет без антракта
Возрастное ограничение: 16+
Начало показа – 23 мая, 19.00​

Лопе де Вега, «Собака на сене», комедия.
Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, будоражит воображение и кружит головы всем без исключения. Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания, нежные мечты и ревность, и, конечно, ее величество Любовь! Все это – мир героев комедии «Собака на сене», созданный режиссером Александром Коручековым.
Герои спектакля проходят сложный путь, для того чтобы завоевать право на любовь. Надменная красавица Диана в смятении: она терзается сомнениями в выборе между достойными ее положения женихами и любовной страстью к безродному секретарю, ловеласу Теодоро. Который, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу – прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини, сумеет ли Диана побороть в себе это опасное чувство? Ведь статус велит соблюдать все правила приличия.

Продолжительность спектакля – 3 часа с антрактом
Возрастное ограничение: 12+
Начало показа – 24 мая, 19.00

 

Фото:   минкульт СО

