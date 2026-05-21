До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 

На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. В 2026 году он объединит 1500 участников со всей страны в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Форум пройдёт с 20 июля по 6 августа и станет площадкой для подготовки молодёжного актива по основным направлениям общественно-политической работы. Событие реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
«За десять лет в форуме "Территория смыслов" приняло участие более 50 тысяч человек со всех регионов России и 64 стран мира. Он стал одним из ключевых проектов, где молодые люди определяют свою траекторию развития, формируют команду, а в дальнейшем трудоустраиваются на госслужбу, в социальную сферу, в политику. В новом сезоне программа форума "Территория смыслов" будет строиться вокруг трех важных направлений: Родина, Правда и Воля. Отражение этих ключевых ценностей будет прослеживаться в образовательной программе, проектах участников, которые они смогут подать на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить поддержку на реализацию своих инициатив», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В предстоящем году форум сфокусируется на общественно-политической подготовке молодых лидеров, будущих управленцев и политиков со всей России. Это позволит сформировать актив для поиска ответов на вызовы современности и будет способствовать укреплению внутреннего суверенитета страны. Всего запланировано три тематические смены, в которых могут принять участие россияне от 16 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на платформе «Молодёжь России» (https://clck.ru/3Qj2wV). Те, кто успеют сделать это до официального объявления регистрации, получат дополнительные баллы, которые могут сыграть решающую роль при прохождении конкурсного отбора.
Откроет форум смена «Родина». Она пройдёт с 20 по 24 июля 2026 года и объединит молодых депутатов представительных органов власти муниципалитетов России и активистов городских молодёжных парламентов. Смена будет посвящена вовлечению молодёжи на местах в активную гражданскую позицию и общественную деятельность. В программе – разработка инструментов для повышения социальной активности на местном уровне, обсуждение роли молодых депутатов и активистов в развитии территорий, обмен успешными практиками и формирование сообщества молодых лидеров муниципального уровня.
Второй сменой станет «Правда». С 26 по 30 июля в ней примут участие молодые политики и политологи, а также активисты молодёжных общественно-политических организаций и молодёжных крыльев парламентских политических партий, лидеры сообществ. Им предстоит заниматься созданием практико-ориентированных социально-архитектурных проектов и программ развития молодёжных крыльев партий, искать решения актуальных вызовов, изучать механизмы взаимодействия с органами власти, а также развивать навыки проектирования и управления социальными изменениями.
Заключительная смена – «Воля» – со 2 по 6 августа объединит представителей молодёжных советы федеральных государственных органов, делегации силовых и правоохранительных ведомств, а также молодых сотрудников региональных органов исполнительной власти для развития потенциала государственного аппарата и повышению эффективности деятельности ведомств.
В программе – обсуждение взаимодействия с общественными институтами, принципов социальной архитектуры и методик общественно-политической работы. Отдельное внимание будет уделено практикам молодёжных советов по оптимизации работы органов власти, а также вопросам укрепления государственного суверенитета.
«Территория смыслов» продолжит задавать тренды молодёжной политики через вовлечение лидерской молодёжи в открытый диалог с представителями власти и ведущими экспертами из разных отраслей. Во всех сменах примут участие военнослужашие специальной военной операции.
Первые четыре года форум «Территория смыслов» проходил во Владимирской области, а с 2019 года его площадкой выступает Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорске Московской области.

Фото: пресс—служба форума «Территория смыслов»

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
20 мая 2026, 20:19
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
Минтруд сообщил о праве двух работающих родителей оформлять декрет при двойне.
12 мая 2026, 23:10
Минтруд сообщил о праве двух работающих родителей оформлять декрет при двойне.
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
30 апреля 2026, 17:25
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
21 мая 2026  11:59
21 мая 2026  10:04
20 мая 2026  13:51
20 мая 2026  10:08
18 мая 2026  13:32
