До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 

До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. В 2026 году он объединит 1500 участников со всей страны в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Форум пройдёт с 20 июля по 6 августа и станет площадкой для подготовки молодёжного актива по основным направлениям общественно-политической работы. Событие реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«За десять лет в форуме "Территория смыслов" приняло участие более 50 тысяч человек со всех регионов России и 64 стран мира. Он стал одним из ключевых проектов, где молодые люди определяют свою траекторию развития, формируют команду, а в дальнейшем трудоустраиваются на госслужбу, в социальную сферу, в политику. В новом сезоне программа форума "Территория смыслов" будет строиться вокруг трех важных направлений: Родина, Правда и Воля. Отражение этих ключевых ценностей будет прослеживаться в образовательной программе, проектах участников, которые они смогут подать на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить поддержку на реализацию своих инициатив», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В предстоящем году форум сфокусируется на общественно-политической подготовке молодых лидеров, будущих управленцев и политиков со всей России. Это позволит сформировать актив для поиска ответов на вызовы современности и будет способствовать укреплению внутреннего суверенитета страны. Всего запланировано три тематические смены, в которых могут принять участие россияне от 16 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на платформе «Молодёжь России» (https://clck.ru/3Qj2wV). Те, кто успеют сделать это до официального объявления регистрации, получат дополнительные баллы, которые могут сыграть решающую роль при прохождении конкурсного отбора.

Откроет форум смена «Родина». Она пройдёт с 20 по 24 июля 2026 года и объединит молодых депутатов представительных органов власти муниципалитетов России и активистов городских молодёжных парламентов. Смена будет посвящена вовлечению молодёжи на местах в активную гражданскую позицию и общественную деятельность. В программе – разработка инструментов для повышения социальной активности на местном уровне, обсуждение роли молодых депутатов и активистов в развитии территорий, обмен успешными практиками и формирование сообщества молодых лидеров муниципального уровня.

Второй сменой станет «Правда». С 26 по 30 июля в ней примут участие молодые политики и политологи, а также активисты молодёжных общественно-политических организаций и молодёжных крыльев парламентских политических партий, лидеры сообществ. Им предстоит заниматься созданием практико-ориентированных социально-архитектурных проектов и программ развития молодёжных крыльев партий, искать решения актуальных вызовов, изучать механизмы взаимодействия с органами власти, а также развивать навыки проектирования и управления социальными изменениями.

Заключительная смена – «Воля» – со 2 по 6 августа объединит представителей молодёжных советы федеральных государственных органов, делегации силовых и правоохранительных ведомств, а также молодых сотрудников региональных органов исполнительной власти для развития потенциала государственного аппарата и повышению эффективности деятельности ведомств.

В программе – обсуждение взаимодействия с общественными институтами, принципов социальной архитектуры и методик общественно-политической работы. Отдельное внимание будет уделено практикам молодёжных советов по оптимизации работы органов власти, а также вопросам укрепления государственного суверенитета.

«Территория смыслов» продолжит задавать тренды молодёжной политики через вовлечение лидерской молодёжи в открытый диалог с представителями власти и ведущими экспертами из разных отраслей. Во всех сменах примут участие военнослужашие специальной военной операции.

Первые четыре года форум «Территория смыслов» проходил во Владимирской области, а с 2019 года его площадкой выступает Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорске Московской области.

Фото: пресс—служба форума «Территория смыслов»