Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года

В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.



По информации операторов горячей линии по отлову бездомных животных, чаще всего жители жалуются на стаи бродячих собак — наибольшее количество обращений поступает из отдаленных районов города с плотной частной застройкой. При их отлове применяются гуманные методы с использованием сачков и клеток-ловушек.



Отловленных животных доставляют в пункт временного содержания, где карантинный режим сохраняется 30 дней. В этот период специалисты проводят обследование, обработку от паразитов, лечение, стерилизацию и вакцинацию от бешенства. В случае немотивированной агрессии животных помещают в приют.



С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к региональному закону, который обязывает регистрировать, вакцинировать и чипировать своих питомцев, в первую очередь — собак. Чип поможет быстро найти хозяина, если собака потерялась.



По вопросу отлова бездомных животных жители Самары могут обратиться в департамент городского хозяйства и экологии по тел. 8 (846) 266-56-17. Также заявки принимаются в электронном виде на сайте департамента: https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/, в письменной форме обращение можно отправить по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а. В заявке заявитель должен указать Ф.И.О., почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон, предоставить информацию о местонахождении и приметах бродячих животных, при наличии приложить их фотографии.

