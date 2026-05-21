Я нашел ошибку
Главные новости:
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
Сегодня в Приволжском районе горел жилой дом, есть погибшие
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.95
-0.34
EUR 81.98
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года

127
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.

В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.

По информации операторов горячей линии по отлову бездомных животных, чаще всего жители жалуются на стаи бродячих собак — наибольшее количество обращений поступает из отдаленных районов города с плотной частной застройкой. При их отлове применяются гуманные методы с использованием сачков и клеток-ловушек.

Отловленных животных доставляют в пункт временного содержания, где карантинный режим сохраняется 30 дней. В этот период специалисты проводят обследование, обработку от паразитов, лечение, стерилизацию и вакцинацию от бешенства. В случае немотивированной агрессии животных помещают в приют.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к региональному закону, который обязывает регистрировать, вакцинировать и чипировать своих питомцев, в первую очередь — собак. Чип поможет быстро найти хозяина, если собака потерялась.

По вопросу отлова бездомных животных жители Самары могут обратиться в департамент городского хозяйства и экологии по тел. 8 (846) 266-56-17. Также заявки принимаются в электронном виде на сайте департамента: https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/, в письменной форме обращение можно отправить по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а. В заявке заявитель должен указать Ф.И.О., почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон, предоставить информацию о местонахождении и приметах бродячих животных, при наличии приложить их фотографии.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
21 мая 2026, 15:46
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С. Экология
36
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
21 мая 2026, 15:25
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая. Экология
99
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
21 мая 2026, 14:57
«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре. Культура
171
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
442
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
496
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
699
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
649
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
924
Весь список