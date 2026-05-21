В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
Сегодня в Приволжском районе горел жилой дом, есть погибшие
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года
«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре
До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова

На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо, организованный в честь памяти воинов-самарцев, погибших в Афганистане, в ходе специальной военной операции и других военных конфликтах, а также кубок Самарской области среди юношей 13-15 лет, посвященный памяти подполковника милиции Игоря Семёнова. Основным организатором на протяжении многих лет проведения данного турнира выступает Самарская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

Ставший легендой, мастер спорта СССР по рукопашному бою Игорь Альбертович Семёнов проходил службу в отряде милиции специального назначения. 27 февраля 2003 года группа сотрудников отряда милиции специального назначения криминальной милиции ГУВД Самарской области под руководством Игоря Семёнова при проведении специальной операции в населённом пункте Тезен-Кала Веденского района Чеченской Республики подверглась обстрелу со стороны боевиков. Несмотря на смертельную опасность, Игорь Семёнов вызвав огонь на себя, дав тем самым отряду отойти в укрытие, уничтожил несколько огневых точек противника. При попытке соединиться с укрывшимися товарищами в результате взрыва минометного снаряда подполковник милиции Игорь Альбертович получил проникающее огнестрельное ранение головы и от полученного ранения скончался в военном госпитале г. Моздок. Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 1239 Игорь Семёнов награжден орденом Мужества (посмертно) и приказом МВД России от 11 марта 2005 года № 170 занесен навечно в списки личного состава ОМСН.

По словам одного из организаторов спортивного мероприятия, посвященного памяти Игоря Семёнова, заместителя председателя Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, ветерана войны в Афганистане, полковника внутренней службы в отставке Вадима Курова, турнир собрал более 150 участников из различных регионов Российской Федерации. Победители соревнований получили не только грамоты и медали, а также денежные вознаграждения и ценные подарки.

«Данный турнир объединяет самых активных и целеустремленных молодых людей, каждый участник может проникнуться спортивным духом и патриотизмом. Огромную роль в организации соревнований играют ветераны, в том числе участники специальной военной операции, которые выступают наставниками для ребят, передавая им уроки стойкости и искренней любви к Отечеству. Радует, что данный турнир дал многим молодым людям путёвку в спортивную жизнь. Так, чемпион Европы, Мира и Олимпийских Игр в Лондоне Тагир Хайбулаев 7-летним  школьником сделал первые шаги в большой спорт, участвуя в данных соревнованиях. Убеждён, что турнир откроет перед нами ещё много талантливых спортсменов», - прокомментировал Вадим Куров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области

