150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на самарские дороги в этом году

В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая в рамках гарантийных обязательств на территории города ее механизированным способом и вручную наносят на площади 50 тысяч квадратных метров. Всего же в 2026 году разметка появится на площади 150 тысяч квадратных метров — это линии, которые обновят в течение лета, а также те, которые нанесут после ремонта дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



Специалисты обновляют разметку на всех дорожных объектах, уделяя особое внимание главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также у крупных транспортных узлов. Помимо разделительных линий и пешеходных переходов, обновляют стрелки, стоп-линии на подъезде к светофорным объектам и другую маркировку, дублирующую дорожные знаки — для усиления внимания водителей. Предварительно участки очищают от пыли и следов старых линий, чтобы материалы надежно «легли» на асфальтовое покрытие.



На ряде объектов с интенсивным движением и вблизи мест массового отдыха процесс контролируют сотрудники Госавтоинспекции.



Во второй половине летнего сезона, перед началом нового учебного года, в Самаре особое внимание будет уделено обновлению разметки вблизи образовательных учреждений. Дополнительно там проверят состояние дорожных знаков и системы освещения.

Фото: пресс-служба администрации Самары