В Приволжском районе сегодня горел частный дом, есть погибшие

Сегодня, 21 мая, в 12 часов 41 минуту в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.

К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45, пожарно-спасательной части № 154 Отряда № 44 и добровольная пожарная команда сельского поселения Ильмень. Прибывшими на место пожара огнеборцами было установлено, что на площади 80 квадратных метров горит дом, существует угроза распространения огня на соседние строения.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 4 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Всего в тушении пожара принимали участие 12 человек, 4 единицы техники. В 13 часов 17 минут была объявлена локализация пожара, в 13 часов 42 минуты – зафиксирована ликвидация открытого горения.

К сожалению, при пожаре погибли мужчина и женщина.

На данный момент ведется разборка и проливка конструкций.

