В Приволжском районе сегодня горел частный дом, есть погибшие

20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.
В День Волги на «Туриаде» самарские юниоры отличились на водной дистанции
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов СОНКО за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области..
НКО региона могут получить грант на развитие своих инициатив
21 мая, в 12 часов 41 минуту в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров.
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на самарские дороги в этом году
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Приволжском районе сегодня горел частный дом, есть погибшие

Сегодня, 21 мая, в 12 часов 41 минуту в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.
К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45, пожарно-спасательной части № 154 Отряда № 44 и добровольная пожарная команда сельского поселения Ильмень. Прибывшими на место пожара огнеборцами было установлено, что на площади 80 квадратных метров горит дом, существует угроза распространения огня на соседние строения.
На борьбу с огнем оперативно были поданы 4 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Всего в тушении пожара принимали участие 12 человек, 4 единицы техники. В 13 часов 17 минут была объявлена локализация пожара, в 13 часов 42 минуты – зафиксирована ликвидация открытого горения.
К сожалению, при пожаре погибли мужчина и женщина.
На данный момент ведется разборка и проливка конструкций.

 

Фото:  облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Новости по теме
21 мая ночью в Ставропольском районе горел двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров
21 мая 2026, 12:36
21 мая ночью в Ставропольском районе горел двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров
Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Незамедлительно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 5 стволов «Б». Происшествия
21 мая рано утром в Безенчукском районе произошло возгорание дома
21 мая 2026, 11:51
21 мая рано утром в Безенчукском районе произошло возгорание дома
Огнем были объяты 100 квадратных метров   Происшествия
Сухая трава и мусор горели в Кинель-Черкасском районе
21 мая 2026, 11:33
Сухая трава и мусор горели в Кинель-Черкасском районе
В целом пожар тушили на площади 300 кв. метров.  Происшествия
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
