Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре

В минувшую субботу в Самаре на площадках общегородского субботника работали волонтеры программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В выездном формате они консультировали жителей по участию в рейтинговом голосовании, которое проходит до 12 июня.

Среди лидеров рейтингового голосования на сегодняшний день — сквер у поликлиники № 13 по улице Гагарина, сквер имени академика Н.Д. Кузнецова и пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, жители могут выбрать одну из 20 общественных территорий (dbe-samara.ru/gorozhanam...) до 12 июня. Это можно сделать онлайн на платформе «Госуслуги» zagorodsreda.gosuslugi.ru или на пунктах голосования каждый день с 10:00 до 18:00. Кроме того, по запросу добровольцы организуют выездное голосование на базе организаций, предприятий, учебных заведений города.