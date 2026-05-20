В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту

В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км. Трассы ведут к сёлам Бестужевка и Кашпир, связывая их с райцентром и паромной переправой через Волгу. Также они входят в маршруты движения школьных автобусов. 
Дорога «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяжённостью 19,4 км включена в план ремонта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.  Сейчас ведутся работы по уширению проезжей части, укладке нижнего слоя асфальтобетона и отсыпке земляного полотна на участках нового строительства. В границах посёлка Нижняя Сызрань дополнительно построят тротуары и установят линии уличного освещения.
На втором участке — дороге «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир протяжённостью 800 м — укладка нижнего слоя асфальтобетона уже завершена.
«Раньше дорога была в плохом состоянии — сплошные ямы и кочки. Обычный ямочный ремонт уже не помогал. Мы очень рады, что нас услышали. Дорожники молодцы: ремонт идёт быстро, движение организовано удобно. И главное — исправляют опасный поворот. Для нас, это очень важно, ведь детей два раза в день возят в школу по этой трассе», — рассказала жительница села Бестужевка, мама троих детей Екатерина Кацуба.
Как пояснил представитель подрядной организации Михаил Цибин, опасным участкам уделяется особое внимание в ходе ремонта: «В рамках контракта мы приводим к нормативу аварийно-опасные повороты. После ремонта геометрия дороги станет более безопасной и предсказуемой».
Для детей из Кашпира эта дорога также служит школьным маршрутом. Не все они учатся в местной школе, многие ездят в посёлок Новоспасский. Поэтому состояние трассы напрямую влияет на безопасность десятков школьников каждый день.
На обоих объектах после укрепления обочин запланированы установка новых дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 км дорог регионального и местного значения. Перечень объектов сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики, социальной значимости и с учётом обращений жителей.

 

Фото: департамент информационной политики СО

