Молодежь Самары приглашают к участию в конкурсе «Вместе против коррупции!»

До 1 октября открыт прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Его проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации. (10+)



К участию приглашаются молодые люди, в том числе в составе творческих коллективов, в возрастных категориях от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Участие в конкурсе является бесплатным.



Конкурс проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрения и поддержки творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепления практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.



Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса https://anticorruption.life/ в трех номинациях: «Лучший видеоролик», «Лучший плакат» и «Лучший рисунок». Итоги конкурса будут объявлены 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.