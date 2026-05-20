Вячеслав Федорищев встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов»

20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Вячеслав Федорищев встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов»

В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством ПФК «Крылья Советов». Обсуждались итоги сезоны, кадровые решения и дальнейшие планы развития клуба.
Как отметил глава региона, сезон сложился для «Крыльев» очень непросто. «На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ», – сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор поблагодарил главного тренера «Крыльев» Сергея Булатова, возглавившего команду в апреле, и его тренерский штаб за качественную работу. Вячеслав Федорищев сообщил, что вместе с менеджментом клуба принято решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев» и ему будет предложен новый контракт.
«Уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки прошлого сезона», – отметил Вячеслав Федорищев после встречи.
Также обсуждался вопрос избрания нового председателя совета директоров ПФК «Крылья Советов». Ранее занимавший эту должность Дмитрий Яковлев покинул пост врио заместителя губернатора. Вячеслав Федорищев предложил выдвинуть свою кандидатуру Максиму Симонову, председателю областной федерации футбола.
«Для самарского футбола он человек известный, многое сделал и делает для его развития», – подчеркнул глава региона.
Отметим, что 20 мая на заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов», которое состоялось после встречи губернатора и руководства «Крыльев», Максим Симонов был избран председателем совета директоров клуба.
Губернатор Самарской области отметил, что в ближайшее время менеджменту «Крыльев» предстоит многое решить для подготовки к новому сезону и формирования состава.
«Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции», – сказал Вячеслав Федорищев.

 

