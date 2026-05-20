Развязка сезона Любительской следж-хоккейной Лиги: в Самаре назовут победителей четырех дивизионов

С 20 по 23 мая Самара становится центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Наш регион принимает заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ), объединившей 18 команд и более 230 спортсменов из 15 городов России.



Сезон, стартовавший в ноябре 2025 года, выходит на финишную прямую. Победитель в каждом дивизионе определяется по сумме всех матчей, сыгранных командами на протяжении четырех этапов.



Матчи будут проходить 21 и 22 мая на трех ледовых площадках Самары:



Дивизион 1

Дворец спорта имени Высоцкого



Дивизионы 2-1 и 3

СК «Маяк»



Дивизион 2-2

«МТЛ-2», СК «Маяк»



Сборная Самарской области выступит в дивизионе 2-2. В составе нашей команды - ветераны СВО, в том числе выпускники проекта «Школа героев».



Вход на матчи свободный. Организаторы приглашают болельщиков, СМИ и всех неравнодушных к спорту людей поддержать участников и увидеть своими глазами, что такое настоящий хоккейный дух. (0+)

Фото: минспорта СО