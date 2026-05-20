В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!

Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги! Наша река – это часть культурного кода каждого волжанина. Запах воды и песка, знакомый нам с раннего детства, плеск воды, солнечные блики на волнах – всё это радует и притягивает жителей Самары к любимой реке.

Волга выполняет ещё одну важную роль. Она даёт жизненно важный ресурс для всех самарцев. Сотрудники «РКС-Самара» добывают, подготавливают и поставляют в городскую распределительную сеть питьевую воду, а затем принимают стоки миллионного города, очищают их и возвращают обратно в реку.

Сохранить Волгу чистой – одна из главных задач предприятия. Для этого в «РКС-Самара» работают две крупные аккредитованные лаборатории. В год специалисты делают более 250 000 исследований питьевой и природной волжской воды и до 70 000 исследований стоков.

Каждый год сотрудники предприятия выпускают в Волгу молодь толстолобика. Прошлой осенью в плавание отправились более 210 000 мальков.

Уважаемые самарцы, волжане! Берегите нашу великую реку! Для этого нужно всего лишь не оставлять мусор на берегах реки и не спускать в канализацию бытовые отходы. Это поможет Волге быть чище и красивее.

