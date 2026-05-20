Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги! Наша река – это часть культурного кода каждого волжанина. Запах воды и песка, знакомый нам с раннего детства, плеск воды, солнечные блики на волнах – всё это радует и притягивает жителей Самары к любимой реке.

Волга выполняет ещё одну важную роль. Она даёт жизненно важный ресурс для всех самарцев. Сотрудники «РКС-Самара» добывают, подготавливают и поставляют в городскую распределительную сеть питьевую воду, а затем принимают стоки миллионного города, очищают их и возвращают обратно в реку.

Сохранить Волгу чистой – одна из главных задач предприятия. Для этого в «РКС-Самара» работают две крупные аккредитованные лаборатории. В год специалисты делают более 250 000 исследований питьевой и природной волжской воды и до 70 000 исследований стоков.

Каждый год сотрудники предприятия выпускают в Волгу молодь толстолобика. Прошлой осенью в плавание отправились более 210 000 мальков.

Уважаемые самарцы, волжане! Берегите нашу великую реку! Для этого нужно всего лишь не оставлять мусор на берегах реки и не спускать в канализацию бытовые отходы. Это поможет Волге быть чище и красивее.