«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской. В районе дома 210 произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм. Дежурная бригада предприятия оперативно выехала на место, определила и отключила повреждённую линию.

На участке ул. Молодогвардейской от Ярмарочной до Студенческого переулка временно закрыто движение транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршрут. Движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов №24 и 91 осуществляется:

- в город: по ул.Молодогвардейской, ул.Ярмарочной, ул.Галактионовской, ул.Вилоновской;

- из города: по ул.Вилоновской, ул.Галактионовской, ул.Маяковского.