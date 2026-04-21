«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской. В районе дома 210 произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм. Дежурная бригада предприятия оперативно выехала на место, определила и отключила повреждённую линию.
На участке ул. Молодогвардейской от Ярмарочной до Студенческого переулка временно закрыто движение транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршрут. Движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов №24 и 91 осуществляется:
- в город: по ул.Молодогвардейской, ул.Ярмарочной, ул.Галактионовской, ул.Вилоновской;
- из города: по ул.Вилоновской, ул.Галактионовской, ул.Маяковского.
Сейчас на участке выставлено ограждение, МП «Благоустройство» проводит уборку тротуара. «РКС-Самара» ведут подготовительные работы к ремонту: оформление изменения движения в ГИБДД, согласование земляных работ с представителями других ресурсоснабжающих организаций, переключение режима водоснабжения на резервную схему для потребителей. После проведения всех обязательных процедур на участке начнутся земляные работы для восстановления водовода.