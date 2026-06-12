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ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект

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ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект

В Тольятти силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку беспилотников. В результате падения БПЛА поврежден один промышленный объект, сообщил 12 июня глава городского округа Илья Сухих.

«Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в мессенджере «Макс».

Сухих уточнил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать и не публиковать кадры с последствиями ударов.

В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над территорией России 231 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточнялось, что цели были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря, пишут "Известия".

 

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