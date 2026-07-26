135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд

«Прием заявок шел с 15 апреля, кампания продлилась 2,5 месяца – для того, чтобы все участники могли разработать и оформить проект, претендующий на грантовую поддержку. Теперь наступает ключевой этап – независимой экспертной оценки. Важно, чтобы проекты, претендующие на поддержку, несли реальную пользу людям, укрепляли общенациональную идентичность и открывали новые горизонты для творчества и самореализации. Победителей объявим в середине ноября. Желаю участникам успеха на этапе экспертной оценки», — прокомментировал итоги заявочной кампании генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Всего от Приволжского федерального округа было подано 1846 заявки. Наш регион стабильно занимает 5 место в рейтинге на количеству поданных заявок от ПФО.

Самыми популярными тематическими направлениями, указанными в заявках от участников со всей России, стали «Культурный код» (2 986 заявок), «Место силы» (1 315 заявок), «Единство с судьбой России» (913 заявок) и «Страна возможностей» (740 заявок). По сумме запрашиваемой грантовой поддержки больше всего заявок было подано в категориях от 700 тысяч до 7 млн рублей (4 468 заявок) и до 700 тысяч рублей (2 776 заявок).

Желаем всем заявителям победы в конкурсе!