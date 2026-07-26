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Самарскому элеватору присвоили охранный статус

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Самарскому элеватору присвоили охранный статус

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала приказ об исключении объекта из перечня выявленных ОКН и включении его в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Теперь элеватор нельзя снести, строить рядом с ним капитальные сооружения, прокладывать инженерные коммуникации, размещать рекламу. Допускаются лишь работы по реставрации ОКН, благоустройству территории вокруг него, археологические исследования и экскурсии.

Напомним, планы по защите здания вынашивались не первый год, но в 2021 г. УГООКН отказалось включить его в перечень, сославшись на низкую архитектурную и градостроительную ценность. Приказ управления оспорило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), решив добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. В марте 2025 г. это решение поддержала апелляционная инстанция. ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом и, соответственно, обладает высокой архитектурной и градостроительной ценностью, поэтому включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.

Элеватор находится за Хлебной площадью на стрелке рек Волги и Самары. Объект возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в редком для России стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР. Здание не имеет аналогов. Местные жители и градозащитники очень трепетно относятся к вопросу его сохранения, пишет издание «ВолгаНьюс».

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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