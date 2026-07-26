В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД.

"В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием, пишет РИА Новости.

"В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники", - добавили в компании.