Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября

Пассажиры пригородных поездов в России с 1 сентября 2026 года смогут возвращать билеты с указанными местами дистанционно — через интернет. Об этом 26 июля стало известно из приказа Минтранса РФ.

Ранее такая возможность была доступна исключительно в билетных кассах. Согласно новому документу, из пункта 158 правил исключается указание на обязательное обращение в кассу при возврате.

«В предложении первом пункта 158 слова «в билетной кассе» исключить. <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — приводит фрагмент документа «РИА Новости».

Теперь процедуру возврата можно будет оформить, в частности, через мобильные приложения или официальные сайты перевозчиков. Размер комиссии за оформление будет устанавливаться в соответствии с внутренними тарифами компаний.

Условия возврата останутся неизменными: если пассажир отказывается от поездки более чем за 2 часа до отправления, ему возвращается полная стоимость за вычетом сервисного сбора. При возврате менее чем за 2 часа до времени отправления возмещается только половина стоимости билета.