Житель Приволжского района отремонтировал авто отца, а потом сел за руль без прав и пьяный

Находившиеся на маршруте патрулирования в селе Обшаровка сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2121, под управлением местного жителя 1995 года рождения.

Безработный мужчина, будучи привлеченным в июне прошлого года к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, вновь нарушил закон и сел за руль автомобиля нетрезвым. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам задержанного, он занимался ремонтом отцовского автомобиля, на котором решил покататься в ночное время, не уведомив об этом владельца.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.