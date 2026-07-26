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Россия расширила присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих

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Россия расширила присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих

Россия расширила свое присутствие в Международном альянсе крупных кошачьих (IBCA), а также приняла участие в создании научно-популярной книги о больших кошках. Об этом 26 июля рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В 2025 году на полях Восточного экономического форума Центр «Амурский тигр» подписал меморандум о присоединении к альянсу. Впоследствии к организации также подключилось Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

«Сотрудничество развивается, к альянсу присоединилось и Минприроды Российской Федерации — нас там стало больше», — отметил Арамилев «РИА Новости».

В рамках работы объединения был выпущен сборник, в который вошли истории о встречах с крупными хищниками из всех стран-участниц. Россию в издании представляют два рассказа: от жителя приморского поселка Красный Яр Якова Кончуги и от самого Арамилева. Кроме того, участники альянса на постоянной основе обмениваются информационными и научными материалами, а также практическим опытом в области сохранения редких видов.

По словам Арамилева, ранее планировался общий саммит альянса в Индии, однако мероприятие перенесли, предположительно, на осень 2026 года. На встрече предполагается сформировать специализированные рабочие группы по каждому виду хищников — тигру, леопарду, пуме и другим. В рамках этих подгрупп эксперты намерены совместно решать профильные задачи, включая общие проблемы, например эпизоотии.

«Страны в вопросе болезней животных уже взаимодействуют. Все вспышки исследуются, ученые делятся результатами, публикуют их, и другие страны пользуются ими. Раньше все варились в собственном соку или изобретали велосипед. Сейчас такого нет — все данные открыты, идет активный обмен опытом, что помогает многие проблемы решать еще на стадии их появления», — рассказал Арамилев.

Амурский тигр, занесенный в Международную Красную книгу, обитает в России на территории четырех регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По данным последнего сплошного учета, численность популяции в стране составляет около 750 особей, включая тигрят.

Международный альянс больших кошек был создан в 2023 году по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Организация объединяет усилия по сохранению семи видов крупных хищников: тигра, льва, леопарда, снежного барса, гепарда, ягуара и пумы.

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