 ДТП с поездом в Сызранском районе: один человек погиб

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 25 июля на 1 километре автомобильной дороги «Урал-Усинское-Пионерский», водитель автомобиля Haval - мужчина 1989 года рождения, следуя через железнодорожный переезд, предварительно на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с поездом.

Пострадавший водитель автомобиля госпитализирован с телесными повреждениями, пассажир 1993 года рождения погиб на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области