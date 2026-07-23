Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию

Специалисты «РКС-Самара», которые занимаются устранением канализационных засоров, определили дома с наибольшим количеством нарушений в работе системы водоотведения. Именно там жильцы не умеют или не хотят соблюдать правила пользования унитазами и раковинами.
11 раз выезжали прочищать канализацию в этом году по адресам:
- пер. Тургенева, 23,
- ул. Бр. Коростелёвых, 15
- ул. Бр. Коростелёвых, 23.
По 9 раз вызывали «спасательную» бригаду по адресам:
- ул. Полевая, 7,
- ул. Ялтинская, 7,
- ул. Молодогвардейская, 232,
- ул. Аксаковская, 167,
- ул. Партизанская, 98,
- ул. Г.Димитрова, 23.
На улицу Белорусскую к домам №№ 89, 91 и 98 сотрудники цеха эксплуатации канализации выезжали в 2026 году уже восемь раз.
«РКС-Самара» настоятельно обращают внимание горожан: в трубах ВОДОотведения должна быть ТОЛЬКО вода! Ни салфетки, ни остатки еды, ни какой-либо другой мусор – ничего нельзя смывать в унитазы и раковины!