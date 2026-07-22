Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%

Бюджет Самарской области-2026 оказался слишком оптимистичным для низменной реальности, и теперь его приходится секвестировать снова и снова. Причина - слишком медленное поступление денег в казну, пишет Обоз-инфо.

За первые пять месяцев этого года доходная часть исполнена на 36,03% от годовых назначений. Проблемы связаны прежде всего с налогом на прибыль, поступления которого продолжают падать, и эти потери не компенсирует рост зарплат, с которых рассчитывается НДФЛ. В этой ситуации в «белом доме» ищут новые варианты оптимизации расходов, то есть планируют новый секвестр.

36,03% исполнения консолидированного бюджета Самарской области от годовых назначений – самое низкое значение этого показателя с 2011 года (самого раннего из данных на официальном сайте регионального минфина). Доходов становится меньше и в абсолютных цифрах. В прошлом году за пять месяцев в казну поступило 144,865 млрд рублей в этом – только 140,32 млрд рублей. Снижение составило 4,55 млрд (-3,14%). Финансовые результаты 5 месяцев 2026 года раскрыл сам минфин.

В целом можно отметить стагнацию поступлений с 2022 года: все это время доходы за пять месяцев балансируют на уровне 135-145 млрд рублей. А с учетом инфляционных процессов правильнее было бы называть это снижением доходов.

Падение связано прежде всего с основными источниками – НДФЛ и налогом на прибыль. За пять месяцев с начала года план по его поступлениям был исполнен лишь на 33,65% (то есть даже ниже среднего по бюджету) – собрано 50,11 млрд рублей годового плана.

Однако НДФЛ все-таки показывает рост поступлений (пусть и не такими темпами, как рассчитывали в ведомстве Ольги Собещанской, поставившие в план сбор 148,92 млрд рублей в этом году). В первые пять месяцев 2024 года НДФЛ обеспечил доход в 38,86 млрд рублей, 2025-го – 43,99 млрд. Таким образом, всего за два года поступления от НДФЛ выросли на 29%.

Растут и сборы налогов на совокупный доход, причем в размерах, превысивших ожидания минфина: годовой план исполнен уже более чем на половину – 55,33% или 14,96 из 27,04 млрд рублей. В прошлом году за те же пять месяцев было собрано 13,74 млрд рублей, в позапрошлом году – 12,21 млрд рублей.

Планы по сборам почти всех неналоговых источников также перевыполнены, но в совокупности это всего лишь 5,38 из 10,48 млрд рублей годового плана (51,36%). И обеспечивает его прежде всего рост штрафов и санкций – 2,68 млрд рублей (51,06%). За тот же период прошлого года эта цифра составляла 2,68 млрд рублей, предыдущего – 1,72 млрд рублей.

Между тем, налог на прибыль, который еще недавно был главным источником поступлений в казну, на этот раз обеспечил регион всего лишь 32,61 млрд из запланированных на год 89,98 млрд рублей (36,24%). В прошлом году этот показатель составлял 38,34 млрд рублей.

Снизилось в сравнении с прошлым годом и поступление налогов на имущество – с 16,16 до 14,29 млрд рублей.

Безвозмездные поступления также оказались ниже ожидаемых. К 1 июня регион получил всего 8,07 млрд рублей из 27,52 млрд (29,33%).

В результате к 1 июня этого года, как и предыдущего, бюджет Самарской области был исполнен с дефицитом. Его размер, правда, оказался меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 6,85 млрд рублей (годом ранее – 9,3 млрд рублей). Однако в предыдущие годы этот период завершался профицитом в сумме от 7,34 млрд рублей в 2016 году до 33,62 млрд рублей – в 2022-м. Теперь же регион второй год подряд фиксирует по итогам первых пяти месяцев недостаток средств.

Сокращение дефицита этого года связано с тем, что регион умерил аппетиты, потратив с начала года 147,17 млрд рублей, тогда как годом ранее на начало июня этот показатель составлял 154,16 млрд рублей.

По данным осведомленных источников «OBOZ.INFO», в настоящее время власти региона изыскивают новые возможности оптимизации, консолидации, мобилизации бюджета Самарской области. Однако эти процессы могут привести разве что к укреплению областной казны, тогда как городам и районам придется еще крепче затянуть пояса. С начала года на областной уровень были переданы сразу три источника муниципальных доходов – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВнОС) и госпошлина за предоставление услуг через МФЦ. Компенсировать эти потери было обещано дотациями сверху.

УСН оказался в числе налогов, поступления которого превысили плановые темпы сборов – собрано уже 12,45 из 24,14 млрд рублей годовых назначений (51,57%). Тем не менее областной минфин не спешит возвращать эти средства муниципалитетам. В Самару, по информации «СО», ранее ожидали возвращения 3 млрд рублей, но пока город получил только 500 млн. Из оставшихся 2,5 млрд министерство Ольги Собещанской теперь обещают вернуть только 1 млрд рублей, но конкретные сроки поступления этих денег не называются. Почти 1 млрд рублей может лишиться Тольятти

При этом туристический налог, введенный во всех городах и районах Самарской области, пока обеспечивает небольшой приток средств – всего лишь 32,71 млн рублей за пять месяцев со всего региона. За год нужно собрать 145,69 млн рублей.