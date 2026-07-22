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Юный хореограф из Тольятти стал обладателем I премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

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Юный хореограф из Тольятти стал обладателем I премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» — ежегодная всероссийская юношеская творческая олимпиада с международным участием, которая объединяет талантливых обучающихся и студентов образовательных организаций в возрасте от 13 до 19 лет. Ее участниками становятся молодые дарования, которые демонстрируют высокие результаты в обучении и активно развиваются в различных направлениях творческой деятельности.

В 2026 году конкурс проходит по 11 номинациям в области музыкального, изобразительного, театрального, циркового и хореографического искусства.

В региональном этапе конкурса в Самарской области приняли участие 101 человек. По итогам отбора во второй тур вышли 27 конкурсантов. В финале представители региона завоевали 23 награды: одну I премию, 12 дипломов лауреатов II степени и 10 дипломов лауреатов III степени, войдя по количеству полученных наград в пятерку ведущих субъектов Приволжского федерального округа.

Высшей награды конкурса - I премии в номинации «Хореографическое искусство» - удостоен Григорий Зотеев, обучающийся МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» имени В.Н. Сафонова городского округа Тольятти.

«Участие в конкурсе «Молодые дарования России» — это большая возможность показать свое мастерство.. Я очень рад, что мой труд и старания были отмечены высокой наградой. Эта победа вдохновляет меня продолжать развиваться в хореографическом искусстве и двигаться вперед», — отметил Григорий Зотеев.

Церемония награждения лауреатов I премии состоится осенью 2026 года в Москве. Награды за 2 и 3 места будут вручены в сентябре на Областной конференции специалистов управлений культуры администраций муниципальных образований и руководителей учреждений дополнительного, профессионального и высшего образования отрасли культуры Самарской области.

Кроме того, для призеров, занявших II и III места, организаторы конкурса проведут дистанционные мастер-классы. Отбор участников мастер-классов будет осуществляться членами жюри.

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