В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154

Напомним, эти автобусы по средам, пятницам и выходным дням курсируют от остановки «Улица Георгия Димитрова» (г. Самара) до СНТ «Исторический Вал» (Красноярский район Самарской области) и обратно. Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения к указанному садовому товариществу.

В связи с этим рейсы дачных автобусов № 154 сохранятся, но заезжать на территорию «Исторического Вала» они не смогут до окончания ремонта дороги.