Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат

В Самаре в связи с работами ООО «Средневолжская газовая компания», начиная с 13 июля и до 13 августа будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности по одному из участков ул. Полевой и прилегающим к нему зонам:

- с 07:00 13 июля до 21:00 13 августа - на участке от ул. Самарской до ул. Садовой;

- с 07:00 13 июля до 23:59 5 августа - по нечетной стороне ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова;

- с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа - по ул. Садовой от пересечения с ул. Полевой на участке протяженностью 50 метров по направлению к ул. Чкалова.

В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении, от площади Революции в сторону улицы Полевой, они будут объезжать ремонтируемый участок.