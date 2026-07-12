В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА

Подтверждено, что целью последней атаки украинских беспилотников на Самарскую область был город Сызрань. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Атака была ранним утром в воскресенье, 12 июля. К сожалению, погиб мужчина. Есть и пострадавшие: травмы получили три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы, им окажут всю возможную помощь.

В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.

«Органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Сызрань. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Сызрани Евгений Ирха», — сообщили в надзорном ведомстве.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: 8 (846) 340-61-78, пишет 63.ру.