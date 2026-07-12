Волга около Самары начала зеленеть

Последняя неделя в Самаре выдалась по-настоящему жаркой. Столбики термометров уверенно держатся за отметкой +30 градусов. В такую погоду единственное спасение – вода. И многие самарцы уже традиционно отправляются купаться на Волгу. В некоторых местах река уже заметно позеленела.

Как сообщили «КП-Самара» очевидцы, из-за аномальной жары Волга у берегов города приобрела зеленоватый оттенок. Все дело в цианобактериях – они активно размножаются в теплой воде, и река на глазах меняет цвет.

Кадрами зеленой Волги самарцы делятся в соцсетях. Но это не мешает горожанам спасаться от зноя. На пляжах очень многолюдно как в выходные, так и в будни.