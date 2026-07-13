В Безенчукском районе перевернулся Nissan

12 июля в 5 часов 29 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в сельском поселении Екатериновка.

На место вызова были направлены специалисты пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автомобиля Nissan.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля и стабилизировали транспортное средство.

К счастью, пострадавших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"