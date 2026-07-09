Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары

В Самаре 8 июля состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В районах Самары прошли концертные программы, а многодетным семьям, юбилярам семейной жизни и семьям участников СВО вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Так, в Ленинском районе праздничное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности прошло на площади Славы, у храма Георгия Победоносца и мемориала Петру и Февронии Муромским. Для гостей выступили театр танца «Эклипс» с танцевальной программой и певица Ирина Ганьшина.



«Мы пригласили на праздник жителей города, супружеские пары и многодетные семьи, которые являются примером многолетней совместной жизни, укрепляют российский институт семьи и воспитывают в подрастающем поколении лучшие семейные традиции, – сказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко. – Семья — это начало всех начал! Давайте беречь друг друга и ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Пусть дети радуют вас своими успехами, пусть в каждом доме царят мир, согласие и любовь!»



В Красноглинском районе, в сквере имени Н.Д. Кузнецова у храма в честь Всех Святых в земле Русской Просиявших, все желающие присоединились к семейному празднику с мастер-классами, детской игровой программой, творческими пространствами и фотозоной. В районном доме культуры «Волжанин» состоялся праздничный концерт «И верность, и любовь храня».



В Самарском районе прошел фестиваль настольных игр. Семьи района соревновались в шашках, корнхоле, жульбаке и плинко. В поселке Зубчаниновка Кировского района супружеские пары чествовали в рамках «Музыкальной гостиной». Администрация Куйбышевского района также поздравила многодетные семьи с Днем семьи, любви и верности.



День семьи, любви и верности отмечается в России в память о святых Петре и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Главным символом праздника является ромашка.

Фото: пресс-служба администрации Самары