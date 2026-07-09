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Завершен ремонт на трассе Самара-Бугуруслан

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В Кинельском районе полностью уложились в сроки и сдали 5,5 км обновлённой дороги между посёлком Комсомольский и селом Георгиевка.

В Кинельском районе полностью уложились в сроки и сдали 5,5 км обновлённой дороги между посёлком Комсомольский и селом Георгиевка.

Старт работ запомнился масштабным фрезерованием старого покрытия. Эта трасса — часть опорной сети, связывающая Самарскую и Оренбургскую области. Ежедневно здесь проезжают тысячи фур, а интенсивность движения достигает 67 тыс. машин в сутки.

На участке отремонтировали верхний слой асфальта, укрепили обочины и нанесли разметку, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:  Минтранс СО

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