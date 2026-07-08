Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Российской Федерации!

Появившись в 1960 году в результате стремительного развития ракетостроения, этот род войск в настоящее время стал частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России. Он призван обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения, в различных климатических и погодных условиях, на разных дальностях и высотах.

Особенно важна роль зенитно-ракетных войск в ходе проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны врага подвергаются не только наши позиции на линии боевого соприкосновения, но и российские регионы. Здесь высокую эффективность показывают известные во всём мире ЗРК С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Тор» и многие другие. Они решают задачи воздушного прикрытия важных государственных, промышленных, военных объектов, транспортной инфраструктуры, наших мирных городов и сел.

Но никакая техника не способна работать без хорошо обученных, всесторонне подготовленных профессиональных кадров, умеющих применять ее в реальном бою. Именно такие кадры составляют основу наших зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп, прикрывающих стратегические объекты региона.

Уважаемые товарищи, благодарю вас за мужество и высочайший профессионализм, ответственность, преданность своему призванию, самоотверженность при выполнении служебного долга. Оберегая жизни наших граждан, вы надежно, в круглосуточном режиме стоите на страже неба. Отдельное спасибо ветеранам, подготовившим себе достойную смену.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успеха в достижении поставленных перед вами целей!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев