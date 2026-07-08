Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Наши предки испокон веков бережно хранили семейные ценности и традиции, передавая их из поколения в поколение. Символом семейного счастья стал союз святых благоверных Петра и Февронии Муромских, с преданиями о которых связана история сегодняшнего праздника.

Семья – это самые близкие, родные люди, это забота и доброта, любовь и верность, это отчий дом, та малая родина, с которой начинается наша большая Родина – Россия.

Семья является главным объектом заботы со стороны государства. С 2025 года в Самарской области по решению Президента страны В.В. Путина реализуется одноименный национальный проект, направленный на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и повышение качества жизни, проводятся мероприятия в рамках Десятилетия многодетной семьи.

Благодаря принимаемым мерам количество таких семей в Самарской области за последние 10 лет выросло в два раза и составило свыше 42 тысяч. В прошлом году сохранилась тенденция к увеличению доли рождений в семьях третьих детей, на 22% снизилось число расторгаемых браков.

Уверен, что при взаимной поддержке, взаимопонимании и помощи государства мы можем создать все условия для того, чтобы каждая самарская семья могла обрести счастье и обеспечить достойное будущее для своих детей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, любви, благополучия, мира и согласия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев