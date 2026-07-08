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В Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207) состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома»

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в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207) состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома»

10 июля (пятница) в 19.00 в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207) состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома» (6+).

Дом – неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Дома бывают деревянными, каменными, кирпичными, у каждого из них свое состояние, внешний облик и внутреннее предметное наполнение. Часто этим словом называется комната, квартира или целое здание, но иногда под ним подразумевается двор, улица, район, город. Место, где мы живем, пространство, где нам хорошо.

Выставка «Чувства(о) Дома» рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству. Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Однако проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

«Переходя из одного выставочного пространства в другое, посетитель встретит разные состояния дома, разные чувства и эмоции его жителей, – говорит заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова. – Это могут быть застолья или тихие вечера, вдохновение и удовольствие от только что съеденной булочки. Наш Дом помнит все это».

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии АльбокриновойАндрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и «картина района», которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места.

Выставка «Чувства(о) Дома» является часть проекта «Арт-урбанистическая лаборатория «По соседству» (6+), который реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина. Проект предполагает серию междисциплинарных мероприятий, каждое из которых направлено на создание и укрепление сообщества, исследующего и популяризирующего локальное наследия Самары и области.

«Мы рассказываем о городе не только через важные даты и события, историю центральных площадей и улиц, но и через децентрализацию истории города, – продолжает Екатерина Гурова. – Например, через истории отдельных людей, которые живут за пределами Самарского района и сохраняют память о месте. Полтора года мы с командой проводили качественное исследование Ленинского района, привлекая социологов, архитекторов, художников, фотографов. Мы совершали полевые экспедиции, брали глубинные интервью, формировали музейную коллекцию и архив».

Выставка «Чувства(о) Дома» продлится до 12 марта. Вход на открытие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется. В дальнейшем стоимость посещения составит от 150 рублей.

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