В Красноярском районе в ДТП пострадала 14-летняя девушка-водитель мотоцикла

В Красноярском районе с места ДТП доставлена в больницу 14-летняя девушка-водитель мотоцикла. 7 июля в 19:35 возле дома № 13 по ул. Заводской пгт. Новосемейкино не имеющая водительского удостоверения 14-летняя девушка, управляя без средств мотозащиты не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Motoland, двигалась со стороны ул. Школьной в сторону ул. Горной. В пути следования водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила съезд на обочину, где наехала на дерево. С места ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в больницу, где ей после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.