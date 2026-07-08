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Россияне назвали поддержку главным проявлением любви в семье

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Россияне назвали поддержку главным проявлением любви в семье

Ко Дню семьи, любви и верности ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, из чего сегодня складывается ощущение близости в семье. Исследование показало, что для россиян любовь все реже ассоциируется с красивыми жестами и все чаще с простыми, но важными действиями: быть рядом в трудный момент, находить время друг для друга, замечать усталость и говорить теплые слова не только по праздникам.

Говоря о любви в семье, россияне чаще всего вспоминают не громкие жесты, а повседневную поддержку, внимание и ощущение близости. Для 21% любовь начинается с поддержки в трудную минуту, почти столько же ценят, когда семья находит время друг для друга, несмотря на занятость (20%). Еще 17% считают важными теплые слова и признания в чувствах, а 15% говорят, что любовь для них проявляется через объятия и прикосновения.

При этом открыто говорить о чувствах в семье получается не у всех. Только 14% отметили, что у них принято делать это часто и свободно, когда 29% опрошенных говорят о чувствах только в особые моменты. Еще четверть признались, что дома скорее показывают отношение делами, чем проговаривают его вслух. При этом каждый пятый (21%) хотел бы чаще обсуждать чувства с близкими, но не всегда находит для этого подходящий момент.

Главным барьером в проявлении чувств россияне называют нехватку времени из-за работы и быта – с этим сталкиваются 28% опрошенных. Еще 18% мешают усталость и рутина, а 14% признаются, что им бывает сложно говорить о переживаниях открыто. Интересно, что более трети россиян (39%) проще проявлять эмоции с партнером, родителей выбрали 23%, детей 20%, а братьев и сестер 13%.

Несмотря на привычку доказывать отношение поступками, слова не теряют значения. Больше половины (51%) опрошенных считают, что в семье одинаково важны и фразы, и действия. Еще 36% уверены, что дела говорят громче слов, а 13% считают, что без слов забота не всегда считывается. Самой ценной фразой от родных стало простое «я тебя люблю» – ее выбрали 39% респондентов.

Заботу россияне чаще всего связывают с вниманием к состоянию близких. 72% считают настоящей заботой ситуацию, когда родные замечают усталость и берут часть дел на себя. 69% ценят искренний интерес к своим делам и настроению, 41% – готовность жертвовать временем ради семьи. Еще 38% считают важным, когда близкие не дают непрошеных советов, а просто поддерживают.

Лучшим вариантом для выражения заботы 33% называют то, о чем человек давно мечтал, 20% выбирают совместное впечатление, а 15% – украшение, которое останется с человеком надолго. При этом сами россияне больше всего хотели бы получить от семьи совместный подарок, например поездку, ужин или концерт (47%), далее следуют парфюм (34%), а также украшения и цветы, которые выбрали по 27% соответственно.

 

Теги: Опрос

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