«ШУСТРИК – 2026»: подведены итоги конкурса. Среди победителей - представители Самарской области

Оргкомитет Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК – 2026» опубликовал имена его победителей и призёров, среди них 13 представителей Самарской области. Всего в этом году в конкурсе было представлено более 850 инновационных проектов от школьников из 69 регионов РФ.

В начале июня на площадке «Жигулёвской долины» состоялся региональный этап конкурса, который проводится в технопарке уже в четвертый раз. Эксперты отобрали в качестве победителей 8 проектов от 11 участников, представляющих три возрастные категории (6–9 лет, 10–13 лет и 14–18 лет).

Организатором конкурса «ШУСТРИК» является Фонд содействия инновациям. Напомним, что представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Концепция конкурса отражена в его названии «ШУСТРИК» – «Школьник, Умеющий Строить Инновационные Конструкции». Участники конкурса представляют свои решения по одному из 16 тематических направлений от ИИ и биотехнологий до промышленного дизайна и интернета вещей. Участвовать можно было как индивидуально, так и в составе проектной команды из 2-3 человек.

Организаторы отмечают повышенный интерес к конкурсу в этом году среди юных инноваторов и серьёзный уровень представленных проектов. Поэтому было принято решение отметить 50 победителей конкурсного сезона 2025–2026, а также 122 призёра. В их числе – школьники из Самарской области.

Победители «ШУСТРИК – 2026»:

1. Максим Безделин («Робот-помощник», Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина», г. Тольятти)

2. Симеон Белый («Робот-помощник», Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина», г. Тольятти)

3. Михаил Захаров («Умная оранжерея», МБОУ СОШ №67, г. Самара)

4. Даниил Митяков («Робот-помощник», Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина», г. Тольятти)

5. Никита Остриков («Робот-помощник», Детский технопарк «Кванториум Жигулёвская долина», г. Тольятти)

6. Максим Щербинин («ИИ для опытных», ГБОУ лицей г. Сызрани).

Призёры «ШУСТРИК – 2026»:

1. Вадим Арзютов («Робот-помощник для пожилого человека», МБОУ ДО ГЦИТР, IT-Куб, г. Тольятти)

2. Григорий Евстифеев («SOS-комплекс», Центр технического творчества Филиала СамГТУ, ГБОУ лицей г. Сызрани)

3. Богдан Кондрашин («ИИ для опытных», МБОУ ДО ГЦИТР, IT-Куб, г. Тольятти)

4. Тимур Кузгунов («Умная оранжерея», ГБОУ лицей г. Сызрани)

5. Алексей Расторгуев («Робот-помощник для пожилого человека», МБОУ ДО ГЦИТР, IT-Куб, г. Тольятти)

6. Дамир Сабитов («SOS-комплекс», МБОУ «Школа №3» г. Самара)

7. Ян Санжаров («ИИ для опытных», МБОУ ДО ГЦИТР, IT-Куб, г. Тольятти).

Имена победителей и призёров конкурса вносятся в государственный информационный ресурс «Талант и успех» для детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности. Победители конкурса получат ценные призы и возможность принять участие в крупных мероприятиях международного или всероссийского уровня. Призёрам и победителям конкурса из старшей возрастной категории оказывается содействие в подготовке заявки на конкурс «УМНИК» Фонда содействия инновациям.