Семья - главная ценность: в Самарской области поддерживают семьи с детьми

В Самарской области забота о семьях с детьми остаётся стратегической задачей региона. В губернии реализуется комплекс мер поддержки - от многочисленных выплат и компенсаций в рамках национального проекта «Семья» и Десятилетия многодетной семьи до бесплатных лекарств, питания и помощи специалистов в кризисных ситуациях.

«Семья - это главная ценность. В Самарской области мы создали систему, которая охватывает все этапы жизни семьи - от рождения ребёнка до его взросления. 42 меры поддержки, которые мы реализуем в рамках национального проекта "Семья" и Десятилетия многодетной семьи, работают на то, чтобы каждая семья чувствовала себя защищённой. И мы продолжим усиливать эту работу по поручению губернатора», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Период с 2025 по 2035 год объявлен в Самарской области Десятилетием многодетной семьи. «Основная задача - крепкая семья и традиционные семейные ценности», - подчёркивает глава региона Вячеслав Федорищев.

В Самарской области на предоставление мер поддержки семьям с детьми ежегодно направляют около 40 миллиардов рублей. Это не только всевозможные выплаты, но и целая инфраструктура помощи, которая охватывает будущих мам, семьи с новорождёнными и многодетных.

В 2025 году по инициативе губернатора были значительно расширены меры социальной поддержки, которые продолжают действовать и сегодня: бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО; единовременная выплата при постановке на учёт по беременности для будущих мам-студенток без критерия нуждаемости (в 2026 году получили почти 200 будущих мам); единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет (в 2026 году получили около 1,7 тысяч женщин).

В регионе продолжается акция «Подарок новорожденному». Его получает каждая мама первенца при выписке из роддома. За время действия акции вручено свыше 58 тысяч подарков, из них в 2025 году – более 8,4 тысячи. В набор входит всё самое необходимое в первый год жизни малыша: одежда, средства гигиены, постельные принадлежности.

Более 5 тысяч семей региона воспользовались услугой нового социального сервиса - пункта проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет. Вещи предоставляются бесплатно. Услуга доступна для всех категорий семей: одиноких родителей, усыновителей, студенческих, молодых, многодетных семей, семей участников СВО, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды.

Родители могут вернуть от 20 до 70 процентов средств, уплаченных за детский сад (при доходе не выше полутора прожиточных минимумов). С начала года эту льготу получили более 16 тысяч детей.

Для детей участников СВО, детей с инвалидностью, учащихся начальных классов и детей из многодетных семей организовано бесплатное питание в школах.

Сегодня в Самарской области более 45,3 тысячи многодетных семей.

По поручению губернатора существенно упрощена процедура получения регионального семейного капитала (100 тысяч рублей) при рождении третьего ребёнка - теперь не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы. С начала 2026 года капитал получили уже более 2 тысяч семей.

Многодетные семьи имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ: до 50% платы за содержание жилья и коммунальные услуги; до 75% - за обращение с твёрдыми коммунальными отходами; 50% взноса на капитальный ремонт.

Компенсируется и часть расходов на образование: многодетные родители могут получить компенсацию половины стоимости обучения детей в колледжах, техникумах и вузах. В конце 2025 года этой помощью воспользовались 1 865 детей, за полгода 2026 года - 1 145 детей.

Детям из многодетных семей до 6 лет по рецепту врача бесплатно выдают необходимые лекарственные препараты.

Ещё одна мера - единовременная выплата 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Семья сама выбирает, что важнее: земля или деньги.

Семьи, имеющие 6 и более детей, могут улучшить свои жилищные условия за счет социальных выплат из областного бюджета. С 2022 годы выплатами обеспечено 40 семей.

Помогают большим семьям и с транспортом - предоставляется единовременная выплата до 3 миллионов рублей на приобретение нового транспортного средства. С 2024 года такой вид социальной помощи получили уже 36 семей. Собственный транспорт значительно облегчает логистику больших семей - поездки в школу, кружки и поликлиники.

Школьники из многодетных семей пользуются бесплатным проездом в автомобильном транспорте (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, а также в метрополитене. Для этого в органах социальной защиты населения оформляется социальная карта.

Ежегодно к началу учебного года многодетным семьям предоставляется выплата на приобретение школьной и спортивной формы. Многодетные семьи могут бесплатно посещать областные государственные музеи, их выставки, а также Самарский зоопарк.

Социальный контракт остаётся одной из самых востребованных мер поддержки семей. Инициатива, зародившаяся в регионе ещё в начале 2000-х, сегодня является частью национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина. Социальный контракт даёт возможность повысить и стабилизировать доходы семьи. По контракту можно получить целевые выплаты на поиск работы, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства или преодоление трудной жизненной ситуации. Срок действия - от 3 до 12 месяцев, сумма - до 350 тысяч рублей. С начала 2026 года в Самарской области заключено более 2 800 социальных контрактов.

Помогает регион родителям и в организации летнего отдыха и оздоровления детей. Планируется, что в этом году разными формами отдыха, оздоровления и досуга будут охвачены около 108 тысяч детей. Из областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании выделено более 1,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделено детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям участников СВО - они получили путёвки в летние лагеря бесплатно и в первоочередном порядке.

Регион также компенсирует многодетным семьям часть затрат за самостоятельно приобретённую путевку для ребёнка в летний лагерь. По поручению Вячеслава Федорищева эта компенсация впервые была предоставлена в прошлом году, и практика продолжена. Приём заявок продлится до 30 сентября. В 2026 году в региональном бюджете на эту меру поддержки запланировано более 93 миллионов рублей.