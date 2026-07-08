В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов

В 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 143 км автомобильных дорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы затронут 46 участков региональных трасс, а также улицы Самары и Тольятти.

В Приволжском районе в нормативное состояние приведут два участка региональных дорог общей протяжённостью 20,2 км. Капитальный ремонт идёт на трассе «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка (19,4 км), которая включена в план по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с учётом обращений местных жителей. Именно по этой дороге ежедневно возят детей в школу. Также в районе уже отремонтирован участок «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир (800 м), по которому школьников из Бестужевки доставляют в школу села Кашпир.

В Сергиевском районе обновят 10 км дорог. Одна из ключевых — трасса «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское протяжённостью 6,7 км, по которой ходит школьный автобус. Он ежедневно забирает детей из сёл Ровное, Спасское и Кандабулак и везёт их в Красносельскую школу. Более 500 метров обновлённого участка проходит по улице Советской — главной улице села Красносельское. Ремонт здесь выполнен по поручению губернатора после многочисленных жалоб жителей на состояние трассы. В ходе работ уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

Ещё один объект в этом районе — дорога «Кинель — Черкассы — Урал» — Захаркино (3,28 км). Она остаётся единственным путём для подвоза детей в школы и детский сад, которые находятся в соседних населённых пунктах, поскольку в самом Захаркино таких учреждений нет. На всём протяжении уже устроено основание методом холодной регенерации, в ближайшее время начнутся работы по устройству тротуаров и освещения. Дорога также включена в план по поручению губернатора, к которому обращались местные жители.

В Самаре в этом году обновят более 28 км дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям. Одна из них — улица Металлистов, где уже выполнен ремонт на участке протяжённостью 1,5 км — от проспекта Юных Пионеров до улицы Теннисной. Здесь расположены детские сады № 229, 323, 386 и 316, а также школа № 106. В Тольятти по нацпроекту отремонтируют 2,5 км дорог, входящих в маршруты движения к школам и колледжам.