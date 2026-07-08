В Самаре хотят расселить сразу пять аварийных домов

Самарская администрация планирует расселить сразу пять аварийных домов. Постановления появились на официальном сайте мэрии.

Речь идет о зданиях в Ташкентском переулке, 61 (изымут квартиры № 2, 3 и 5), на Красногвардейской, 7 (№ 1-6, 8), Никитинской, 33 (№ 1), Буянова, 13/а1 (№ 3), Грозненской, 6 (№ 1, 2, 27, 29, 30). Также заберут участки на 355, 450, 522, 741 и 590 «квадратов» соответственно.

Представители департамента управления имуществом должны оценить размеры убытков, встретиться с собственниками. Плюс последним предложат, с их согласия, новое жилье, пишет Самара-МК.