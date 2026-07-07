Я нашел ошибку
Главные новости:
 8 июля в кинотеатре "Филин" мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
️ Первый футбольный класс формируется в школе № 103 в Самаре
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности
Назван самый вредный вид хлеба
Назван самый вредный вид хлеба
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное
В России задумались о введении нового утильсбора
В России задумались о введении нового утильсбора
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО: испытать себя может каждый
В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.97
0.74
EUR 89.26
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"

188
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"

В Музее Модерна состоялось открытие новой выставки «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX - начала XX веков». Проект, приуроченный к летнему сезону, представляет собой масштабное исследование истоков «курортности» Самарской области и культурных практик прошлого.

На протяжении 150 лет Самара планомерно развивалась как место с огромным туристическим потенциалом. В конце XIX века представители купеческих семей строили свои дачи на берегу Волги, молодые горожане совершали походы в Самарскую Луку и проводили велосипедные забеги по губернии. Со всех частей России в Самару приезжают люди для отдыха и восстановления в кумысолечебнице Нестора Постникова. В 1908 году начинает свою работу Яхт-клуб, который пропагандирует активный отдых, в том числе, на Волге. Важную роль в развитии туризма занимают природные красоты губернии, которые рисует и фотографирует купец, художник и историк Константин Головкин.

Посетители познакомятся с теми активностями столетней давности, без которых невозможно себе представить современное лето в Самаре. Выставка через положения тела во время отдыха рассыказывает о дачах и кумысолечебницах, о пикниках Заволгой, о городских кафе, ресторанах и театрах, о летнем спорте и путешествиях по Волге.

 

Спонсор и партнер выставки — Ассоциация ресторанов Milimon Team.

На выставке представлены предметы из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, из частных коллекций Ольги Казак и редакции журнала «Петрополь», Евгений Реймер из личного архива предоставил для выставки архивные справки о рестораторах братьях Ивановых.

«Идея этой выставки давно витала в воздухе. Самара многогранный, яркий город. У нас есть Волга, природные красоты, насыщенный исторический центр, активные жители и развитая гастрономическая культура. Все это создает неповторимое летнее настроение, которым пропитываются и жители, и туристы.

Нам было интересно посмотреть, каковы истоки этой «курортности» и как много мы, современные самарцы, унаследовали от людей эпохи конца XIX - начала XX века», отметила Ирина Свиридова, сокуратор выставки, и.о. директора Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

«Одна из ключевых миссий ассоциации ресторанов Milimon Team – восстановление культурной идентичности нашей любимой Самары. Почти   20   лет мы с командой занимаемся возрождением старого города и его забытых культурных кодов – все для того, чтобы Самара стала одним из самых привлекательных городов на Волге. Мы многое знаем про волжский гедонизм, поэтому с радостью поддержали выставку «Как быть гедонистом?» в самарском Музее Модерна», – прокомментировал основатель ассоциации ресторанов Milimon Team Евгений Реймер.

В рамках выставки запланирована обширная сопроводительная программа. В течение всего периода работы проекта музей приглашает гостей на серию тематических лекций и экскурсий.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
8 июля, на вокзале Самара состоится празднование Дня семьи, любви и верности. 
06 июля 2026, 16:24
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
8 июля, на вокзале Самара состоится празднование Дня семьи, любви и верности.  Новости компаний
1199
В Самаре установили мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — генерале Александре Зубареве, полковниках Николае Борисовиче, Алексее Борунове, Александре Гусеве, Николае Молодцове и Степане Тронине.
06 июля 2026, 14:47
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
В Самаре установили мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — генерале Александре Зубареве,... Общество
693
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
06 июля 2026, 13:26
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Приходите все: мамы, папы, дети, бабушки, дедушки — организаторы обещают превратить ваше посещение Исторического парка в незабываемое семейное приключение! Культура
594
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
7 июля 2026  12:26
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
185
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
547
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
3427
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
856
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
945
Весь список