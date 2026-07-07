В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"

В Музее Модерна состоялось открытие новой выставки «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX - начала XX веков». Проект, приуроченный к летнему сезону, представляет собой масштабное исследование истоков «курортности» Самарской области и культурных практик прошлого.

На протяжении 150 лет Самара планомерно развивалась как место с огромным туристическим потенциалом. В конце XIX века представители купеческих семей строили свои дачи на берегу Волги, молодые горожане совершали походы в Самарскую Луку и проводили велосипедные забеги по губернии. Со всех частей России в Самару приезжают люди для отдыха и восстановления в кумысолечебнице Нестора Постникова. В 1908 году начинает свою работу Яхт-клуб, который пропагандирует активный отдых, в том числе, на Волге. Важную роль в развитии туризма занимают природные красоты губернии, которые рисует и фотографирует купец, художник и историк Константин Головкин.

Посетители познакомятся с теми активностями столетней давности, без которых невозможно себе представить современное лето в Самаре. Выставка через положения тела во время отдыха рассыказывает о дачах и кумысолечебницах, о пикниках Заволгой, о городских кафе, ресторанах и театрах, о летнем спорте и путешествиях по Волге.

Спонсор и партнер выставки — Ассоциация ресторанов Milimon Team.

На выставке представлены предметы из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, из частных коллекций Ольги Казак и редакции журнала «Петрополь», Евгений Реймер из личного архива предоставил для выставки архивные справки о рестораторах братьях Ивановых.

«Идея этой выставки давно витала в воздухе. Самара – многогранный, яркий город. У нас есть Волга, природные красоты, насыщенный исторический центр, активные жители и развитая гастрономическая культура. Все это создает неповторимое летнее настроение, которым пропитываются и жители, и туристы.

Нам было интересно посмотреть, каковы истоки этой «курортности» и как много мы, современные самарцы, унаследовали от людей эпохи конца XIX - начала XX века», – отметила Ирина Свиридова, сокуратор выставки, и.о. директора Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

«Одна из ключевых миссий ассоциации ресторанов Milimon Team – восстановление культурной идентичности нашей любимой Самары. Почти 20 лет мы с командой занимаемся возрождением старого города и его забытых культурных кодов – все для того, чтобы Самара стала одним из самых привлекательных городов на Волге. Мы многое знаем про волжский гедонизм, поэтому с радостью поддержали выставку «Как быть гедонистом?» в самарском Музее Модерна», – прокомментировал основатель ассоциации ресторанов Milimon Team Евгений Реймер.

В рамках выставки запланирована обширная сопроводительная программа. В течение всего периода работы проекта музей приглашает гостей на серию тематических лекций и экскурсий.

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