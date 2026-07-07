В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии

В июне текущего года сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из районного отдела полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, во время которых задержали 45-летнего подозреваемого в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

В ходе проведения обыска по месту жительства ранее не судимого мужчины, работающего ИT-специалистом в одном из обществ с ограниченной ответственностью, полицейскими изъяты sim-карта и сотовый телефон, на котором содержатся фото и видеоматериалы порнографического содержания.

По предварительным данным, злоумышленник в одной из популярных социальных сетей создал фейковую страницу, на которой, в ходе общения с подписчиками, распространял запрещенные к размещению фотографии. Всего следствием установлено три подобных факта. Проведенное комплексное исследование компьютерной продукции подтвердило, что все файлы – порнографического содержания. В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции рекомендуют сообщать в органы внутренних дел о подобных нарушениях закона, а также о случаях несанкционированного доступа к странице в соц.сети или обнаружения на ней порнографических материалов.