В Самарской области запустили пилотный проект по цифровизации обращения со строительными отходами

В Самарской области стартовал масштабный пилотный проект по созданию прозрачной системы обращения со строительными отходами. До настоящего времени эта сфера в регионе фактически оставалась нерегулируемой, что привело к росту несанкционированных свалок и теневому обороту. Новый проект, инициированный региональным Министерством природных ресурсов и экологии, призван изменить ситуацию, внедряя цифровые инструменты контроля на всех этапах — от образования отхода до его переработки или утилизации.

Ранее между Министерством природных ресурсов Самарской области и сервисом эффективного управления отходами Ubirator было заключено соглашение о взаимодействии. Ubirator – платформа по вывозу вторичных ресурсов по всей России: технологическая система для логистики, аналитики и учета отходов. Самарская область подключилась к автоматизированной цифровой платформе, призванной объединить всех участников рынка в единую экосистему.

Для координации процесса создана рабочая группа, в которую вошли ключевые игроки отрасли: отходообразователи (застройщики), лицензированные перевозчики и предприятия по утилизации строительных отходов 1–4 класса опасности. К участию также привлечены Самарская Городская Дума и компания АО «Экология», которая расширила лицензию на обращение с разными видами отходов. Их задача — проработать механизмы вывоза строительного мусора от управляющих компаний и физических лиц, что ранее вызывало наибольшие сложности. Участникам пилотного проекта уже предоставлен доступ к цифровой платформе, которая в настоящее время проходит этап активного тестирования.

В рамках пилота за 3 месяца на утилизацию поступило 246 тонн строительных отходов. Ключевым показателем стала глубокая переработка: 140 тонн (более 56%) направлено на производство вторичной продукции, и лишь 22 тонны отправлены на захоронение.

Аналитика системы позволяет не только фиксировать объемы, но и отслеживать происхождение каждой партии отходов. Это помогает выявлять технологические нарушения, например, случаи, когда пригодные для переработки фракции ошибочно направляются на полигоны.

«Мы уже видим эффективность работы системы. Главное сейчас — не изобретать велосипед, а создать понятные и жёсткие правила: обязательная регистрация всех участников, электронные талоны, трекинг транспорта и приоритет переработки. Только так мы выведем рынок строительных отходов из тени, минимизируем количество несанкционированных сбросов и дадим бизнесу честный инструмент для работы», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

«Цифровая платформа Ubirator позволяет отслеживать движение строительных отходов на каждом этапе: отходообразователь, транспортировщик, утилизатор. Пользователи платформы получают удобную и понятную систему по обращению со строительными отходами с возможностью в режиме одного окна работать и с другими видами отходов (макулатура, полимеры, пищевые отходы и т.п.). А Министерство природы – сквозную аналитику по движению строительных отходов, в том числе по доле вовлекаемых вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Крайне важно и то, что в ходе реализации пилотного проекта рабочей группой поднимаются непосредственные вопросы учета: выявляются административные барьеры, препятствующие развитию прозрачного сбора и утилизации строительных отходов, и формируются потенциальные решения и механизмы развития экономики замкнутого цикла в контуре обращения со строительными отходами», – отметила Анна Зайченко, заместитель генерального директора по развитию Ubirator, руководитель рабочей группы по цифровизации учета отхода Совета ТПП РФ по развитию ЭЗЦ и экологии.

Пилотный проект рассчитан до сентября 2026 года. В ближайшее время планируется подключение мобильного приложения для водителей, которое позволит фиксировать каждый рейс в режиме реального времени. Одновременно ведется работа по поэтапному отказу от бумажных талонов в пользу электронного документооборота.

В перспективе цифровая система будет интегрирована с модулями ГЛОНАСС и городскими камерами видеофиксации. Это обеспечит автоматический контроль за перемещением отходов и пресечет деятельность «серых» возчиков.

Особое внимание уделяется вовлечению физических лиц. Для жителей региона прорабатываются меры мотивации, включая систему «экобонусов» в мобильном приложении. Также рассматривается возможность организации специализированных пунктов приема строительных отходов от населения, где оформление необходимых документов (паспорта отхода) будет происходить централизованно, упрощая процедуру для граждан.

По итогам пилотного проекта Министерство природных ресурсов планирует инициировать разработку региональных нормативно-правовых актов, которые сделают регистрацию в цифровой системе обязательной для всех участников рынка, закрепляя законные правила «игры» в этой сфере.