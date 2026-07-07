Военный оркестр управления Росгвардии по Самарской области принял участие в фестивале в Сарове

В Сарове впервые прошёл фестиваль военных оркестров Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии под названием «Звучи, Саров!». В мероприятии приняли участие восемь коллективов войск национальной гвардии, включая военный оркестр управления Росгвардии по Самарской области.

Перед жителями и гостями Сарова развернулось впечатляющее зрелище: военные оркестры выступили единым целым. Под руководством начальника Военно-оркестровой службы Приволжского округа Росгвардии майора Леонида Заготовкина сводный оркестр в составе более 150 музыкантов исполнил известные композиции из репертуара военных духовых оркестров.

Праздник приурочили к целой череде юбилеев: 10-летию со дня образования Росгвардии, 215-летию войск правопорядка и 315-летию военно-оркестровой службы. Не остались в стороне и городские памятные даты – 335-летие Сарова, 320-летие Свято-Успенской обители и 80-летие Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ.

Музыканты Росгвардии также дали концерты в парке культуры и отдыха им. Зернова, на стадионе «Икар» и в Театральном сквере. Торжественные марши и композиции наполнили улицы, объединив горожан и напомнив о неразрывной связи поколений и славных традициях защитников Отечества.