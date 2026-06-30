Самарские росгвардейцы стали призерами окружных чемпионатов по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

В городе Дзержинске завершились чемпионаты Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, посвященные 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка.

Участники преодолевали трехкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, где каждая ошибка могла стоить драгоценных секунд и баллов. Представители Управления Росгвардии по Самарской области стали бронзовыми призерами чемпионата.

Не менее напряженная борьба развернулась и на беговой дорожке. Участникам соревнований необходимо было продемонстрировать скорость и выносливость. В результате спортсмены из Управления Росгвардии по Самарской области замкнули тройку лидеров.