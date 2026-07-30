В Самаре определились лучшие стрелки Управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре на базе ведомственного полигона завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе, посвященный 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка. За звание самых метких боролись сборные команды подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

Программа соревнований включала выполнение огневых нормативов из разных видов боевого стрелкового оружия: пулемета, снайперской винтовки, автомата и пистолета на различных дистанциях.

По итогам состязаний лучшими в командном зачете стали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Омега», на втором месте сборная ОМОН «Утес», замкнули тройку лидеров представители ОМОН «Смерч» (на транспорте).

«Турнир стал не просто смотром профессиональных навыков, но и отличной школой обмена передовым опытом между подразделениями. Уверенное владение оружием напрямую влияет на качество выполнения служебно-боевых задач и личную безопасность наших сотрудников», - отметил начальник физической подготовки и спорта регионального управления майор Михаил Баев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области