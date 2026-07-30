В Самаре пара  обвиняется в жестоком избиении женщины, повлекшем ее смерть

Следственным отделом по Промышленному району Самары предъявлено обвинение 30-летним мужчине и женщине по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшег".

По версии следствия, в июле 2026 года две женщины и мужчина, находясь в квартире дома по улице Вятской в Самаре, распивали спиртные напитки. В какой-то момент между женщинами произошел конфликт на почве ревности, переросший в драку, в которой мужчина также принял участие. В результате фигуранты нанесли 55-летней женщине множественные удары, от которых она скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО